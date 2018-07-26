«Черный риелтор» объявил голодовку в камере смертников

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Приговоренный к исключительной мере наказания фигурант дела «черных риелторов» из Могилева Игорь Гершанков объявил в камере смертников голодовку, сообщили Sputnik правозащитники.

Год назад Могилевский областной суд приговорил двух «черных риелторов» к смертной казни: Гершанков и Семен Бережной были признаны виновными в убийстве шести человек. Еще два фигуранта дела получили длительные сроки. Жена Гершанкова Татьяна приговорена к 24 годам лишения свободы, Борис Колесников — к 22 годам и месяцу лишения свободы.

Читайте также Жертва черных риелторов из Могилева: могила для меня уже была выкопана

«С конца июня этого года Гершанков, который находится в СИЗО на улице Володарского в Минске, держит голодовку», — сообщили Sputnik в четверг в незарегистрированном в Беларуси Правозащитном центре «Весна».

Там также уточнили, что такую информацию правозащитникам предоставила его мать. «К нам в “Весну” приходила мать Гершанкова и рассказала с 27 июня он голодает. Сначала он держал сухую голодовку», — рассказали правозащитники.

По их словам, он таким образом протестует против того, что его жалобы в Генпрокуратуру, ДИН, а также письма к родственникам не доходят до адресатов.

В «Весне» также рассказали, что ранее Гершанков направил обращение в Комитет ООН по правам человека и уже пришло подтверждение, что оно зарегистрировано.

Сейчас в СИЗО на «Володраке» в камере смертников находится еще один фигурант дела «черных риелторов» Бережной. Жену Гершанкова этапировали отбывать наказание в одну из двух женских исправительных колоний, также этапирован в ИК строгого режима Колесников.