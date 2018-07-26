«Черный риелтор» объявил голодовку в камере смертников
Гершанков, убивший шесть человек, подавал обращение в Комитет ООН по правам человека, и оно зарегистрировано для рассмотрения.
Гершанков, убивший шесть человек, подавал обращение в Комитет ООН по правам человека, и оно зарегистрировано для рассмотрения.
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Приговоренный к исключительной мере наказания фигурант дела «черных риелторов» из Могилева Игорь Гершанков объявил в камере смертников голодовку, сообщили Sputnik правозащитники.
Год назад Могилевский областной суд приговорил двух «черных риелторов» к смертной казни: Гершанков и Семен Бережной были признаны виновными в убийстве шести человек. Еще два фигуранта дела получили длительные сроки. Жена Гершанкова Татьяна приговорена к 24 годам лишения свободы, Борис Колесников — к 22 годам и месяцу лишения свободы.
«С конца июня этого года Гершанков, который находится в СИЗО на улице Володарского в Минске, держит голодовку», — сообщили Sputnik в четверг в незарегистрированном в Беларуси Правозащитном центре «Весна».
Там также уточнили, что такую информацию правозащитникам предоставила его мать. «К нам в “Весну” приходила мать Гершанкова и рассказала с 27 июня он голодает. Сначала он держал сухую голодовку», — рассказали правозащитники.
По их словам, он таким образом протестует против того, что его жалобы в Генпрокуратуру, ДИН, а также письма к родственникам не доходят до адресатов.
В «Весне» также рассказали, что ранее Гершанков направил обращение в Комитет ООН по правам человека и уже пришло подтверждение, что оно зарегистрировано.
Сейчас в СИЗО на «Володраке» в камере смертников находится еще один фигурант дела «черных риелторов» Бережной. Жену Гершанкова этапировали отбывать наказание в одну из двух женских исправительных колоний, также этапирован в ИК строгого режима Колесников.
«Черные риелторы» обжаловали решение суда первой инстанции, но Верховный суд Беларуси 15 декабря 2018 года оставил приговор Могилевского областного суда, в том числе расстрел Гершанкову и Бережному. В ЕС осудили это решение, в очередной раз напомнив белорусским властям, что Беларусь остается единственной в Европе страной, где выносят и приводят в исполнение смертные приговоры.