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17:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Актобе горит «Верблюжья гора»

Вокруг холма, а также в сторону хромтауской трассы, распространяется степной пожар.

Источник: Sputniknews.kz

АКТОБЕ, 26 июл — Sputnik. Степной пожар подобрался к «Верблюжьей горе». Это холм в 20 километрах от областного центра, на вершине которого установлен памятник жертвам политических репрессий.

Вокруг холма, а также в сторону хромтауской трассы, распространяется огненный вал степного пожара.

Пламя охватило примерно десять километров степи и стремительно приближается к пшеничным полям и лесопосадкам. Подойти с наветренной стороны к огню практически невозможно, едкий дым гонит все живое от пожара метров за 50. Огонь уже подобрался к вершине холма «Верблюжьей горы».

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Ветер не дает огню остановится и только расширяет площадь возгорания. Таким образом, если ветер не стихнет и не удастся локализовать пожар, огонь может достичь лесополосы возле трасс на Орск и на Хромтау.

Представители сил гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, приехавшие на стихийное бедствие, отказались комментировать происходящее. Но за всех ответил позже аким города.

«Вчера также были два небольших пожара в стороне 41 разъезда. Их локализовали. Сейчас все сложнее — ветер сильный. Огонь идет в сторону поселка Шелисай со стороны трассы Актобе — Хромтау. Там сейчас три пожарных машины, пять тракторов и водовозы», — прокомментировал ситуацию аким Актобе Ильяс Испанов.

Как отметил глава города, пока непосредственная опасность людям и строениям не грозит. Тем не менее, из-за сильного ветра тушение степного пожара затруднено. Также Ильяс Испанов рекомендовал горожанам быть осторожнее с горящими предметами в степи и у трасс. Тем самым аким указал, что причиной возгорания может быть человеческий фактор.

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