Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапову возмутила поездка в Крым
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море
Мария Шукшина показала архивное фото с отцом
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Кем оказался новый жених Шараповой - СМИ
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Андрей Малахов с женой отдыхают на Лазурном берегу
Назван самый популярный цвет лета
Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
17:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Захват наркодилеров в Кишиневе попал на видео

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

В Кишиневе сотрудники полиуии задержали двух местных жителей в возрасте 30 и 35 лет по подозрению в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

В результате проведенных расследований, полиция установила, что таблетки Subutex были ввезены в страну путем контрабанды из Франции, а впоследствии на территорию страны путем привлечения дилеров были проданы потребителям по цене 700−900 леев за таблетку.

Кроме того, были задействованы агенты под прикрытием, которые приобрели наркотики у подозреваемых. Таким образом, были получены доказательства в отношении причастности лиц к продаже наркотиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате обысков, проведенных полицейскими в автомобиле одного из задержанных, было обнаружено и изъято 28 таблеток Subutex.

Второй подозреваемый был задержан при попытке покинуть территорию Молдовы через пункт пропуска «леушены». В результате обысков, проведенных по месту его жительства были обнаружены 144 таблеток Subutex.

Общая сумма наркотических средств, изъятых из незаконного оборота, составляет около 100 000 леев.

Подозреваемые были арестованы на 30 дней. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Все новости региона
 Захват наркодилеров в Кишиневе попал на видео
На курорте в Румынии смерч поднял в небо палаточный городок
Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
Поклонская отказалась сдавать мандат депутата Госдумы
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
В мяче, подаренном Путиным Трампу, обнаружили чип
Школьница из США поймала рыбу с человеческими зубами (фото)
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
В Якутии на три часа исчезло солнце
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Мила Кунис и Шэрон Стоун на мировой премьере шпионской комедии Показ фильма «Шпион, который меня кинул» в Голливуде посетили многие звезды кино
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак Платон становится все больше похожим на своего знаменитого папу
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь