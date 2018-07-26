Захват наркодилеров в Кишиневе попал на видео

В Кишиневе сотрудники полиуии задержали двух местных жителей в возрасте 30 и 35 лет по подозрению в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

В результате проведенных расследований, полиция установила, что таблетки Subutex были ввезены в страну путем контрабанды из Франции, а впоследствии на территорию страны путем привлечения дилеров были проданы потребителям по цене 700−900 леев за таблетку.

Кроме того, были задействованы агенты под прикрытием, которые приобрели наркотики у подозреваемых. Таким образом, были получены доказательства в отношении причастности лиц к продаже наркотиков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AtuDDVlLo1Y?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В результате обысков, проведенных полицейскими в автомобиле одного из задержанных, было обнаружено и изъято 28 таблеток Subutex.

Второй подозреваемый был задержан при попытке покинуть территорию Молдовы через пункт пропуска «леушены». В результате обысков, проведенных по месту его жительства были обнаружены 144 таблеток Subutex.

Общая сумма наркотических средств, изъятых из незаконного оборота, составляет около 100 000 леев.