Захват наркодилеров в Кишиневе попал на видео
Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
В Кишиневе сотрудники полиуии задержали двух местных жителей в возрасте 30 и 35 лет по подозрению в торговле наркотиками, сообщает
В результате проведенных расследований, полиция установила, что таблетки Subutex были ввезены в страну путем контрабанды из Франции, а впоследствии на территорию страны путем привлечения дилеров были проданы потребителям по цене 700−900 леев за таблетку.
Кроме того, были задействованы агенты под прикрытием, которые приобрели наркотики у подозреваемых. Таким образом, были получены доказательства в отношении причастности лиц к продаже наркотиков.
В результате обысков, проведенных полицейскими в автомобиле одного из задержанных, было обнаружено и изъято 28 таблеток Subutex.
Второй подозреваемый был задержан при попытке покинуть территорию Молдовы через пункт пропуска «леушены». В результате обысков, проведенных по месту его жительства были обнаружены 144 таблеток Subutex.
Общая сумма наркотических средств, изъятых из незаконного оборота, составляет около 100 000 леев.
Подозреваемые были арестованы на 30 дней. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.