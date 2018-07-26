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22:14 (мск), источник: Интерфакс

Четверо приезжих задержаны в Москве по подозрению в бандитизме

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Четверо подозреваемых в бандитизме мужчин задержаны в Москве, троим из них предъявлено обвинение, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

«По версии следствия, подозреваемый Аслуддин Калимулаев и трое ранее судимых мужчин организовали банду, занимавшуюся грабежами и разбоями», — сказала Иванова.

По ее словам, с января по июнь 2018 года фигуранты совершили не менее трех преступлений. В ходе одного из разбойных нападений они похитили у мужчины 3,5 млн рублей.

«Трое участников банды задержаны, им предъявлено обвинение. Главарь банды находится в медицинском учреждении. Обвинение ему будет предъявлено после получения разрешения врачей», — сказала Иванова. Она отметила, что в рамках расследования следователи провели более 20 обысков, в ходе которых изъяты более 20 предметов, схожих с огнестрельным оружием, более тысячи боеприпасов, пять транспортных средств.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МВД «Интерфаксу» сообщили, что все задержанные — приезжие в возрасте от 29 до 52 лет.

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 и ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), ст. 209 УК РФ (Бандитизм), ст. 162 УК РФ (Разбой), ст. 161 УК РФ (Грабеж) и ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)», — добавили в полиции.

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