Четверо приезжих задержаны в Москве по подозрению в бандитизме

«По версии следствия, подозреваемый Аслуддин Калимулаев и трое ранее судимых мужчин организовали банду, занимавшуюся грабежами и разбоями», — сказала Иванова.
По ее словам, с января по июнь 2018 года фигуранты совершили не менее трех преступлений. В ходе одного из разбойных нападений они похитили у мужчины 3,5 млн рублей.
«Трое участников банды задержаны, им предъявлено обвинение. Главарь банды находится в медицинском учреждении. Обвинение ему будет предъявлено после получения разрешения врачей», — сказала Иванова. Она отметила, что в рамках расследования следователи провели более 20 обысков, в ходе которых изъяты более 20 предметов, схожих с огнестрельным оружием, более тысячи боеприпасов, пять транспортных средств.
В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МВД «Интерфаксу» сообщили, что все задержанные — приезжие в возрасте от 29 до 52 лет.
«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 и ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), ст. 209 УК РФ (Бандитизм), ст. 162 УК РФ (Разбой), ст. 161 УК РФ (Грабеж) и ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)», — добавили в полиции.