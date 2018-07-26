Четверо приезжих задержаны в Москве по подозрению в бандитизме

«По версии следствия, подозреваемый Аслуддин Калимулаев и трое ранее судимых мужчин организовали банду, занимавшуюся грабежами и разбоями», — сказала Иванова.

По ее словам, с января по июнь 2018 года фигуранты совершили не менее трех преступлений. В ходе одного из разбойных нападений они похитили у мужчины 3,5 млн рублей.

«Трое участников банды задержаны, им предъявлено обвинение. Главарь банды находится в медицинском учреждении. Обвинение ему будет предъявлено после получения разрешения врачей», — сказала Иванова. Она отметила, что в рамках расследования следователи провели более 20 обысков, в ходе которых изъяты более 20 предметов, схожих с огнестрельным оружием, более тысячи боеприпасов, пять транспортных средств.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МВД «Интерфаксу» сообщили, что все задержанные — приезжие в возрасте от 29 до 52 лет.