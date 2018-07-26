Экс-работник Березовского ЖКХ обвиняется во взяточничестве

Источник: БЕЛТА

Мужчина 1989 года рождения трудился техником отдела маркетинга Березовского ЖКХ. В 2017 году он принял от руководителей трех субъектов хозяйствования в качестве незаконного вознаграждения Br800. Заинтересованные лица передали обвиняемому деньги, чтобы молодой человек информировал их о предстоящих закупках, сообщал наименование и технические характеристики товарно-материальных ценностей, которые должно было приобрести предприятие. Затем мужчина формировал документацию о закупке и представлял членам комиссии на подпись материалы с фактической стоимостью товаров, которая позволяла их считать наиболее выгодным предложением. Обвиняемый убеждал членов комиссии в экономической обоснованности и целесообразности закупок именно у конкретных предприятий.

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Кроме того, фигурант выполнял функции трейдера на биржевых торгах согласно выданной директором ЖКХ доверенности. Такой акт руководителя уполномочил обвиняемого на совершение юридически значимых действий. При таких обстоятельства мужчина с 1 июня 2017 по 8 января 2018 года получил от субъектов хозяйствования в качестве взяток материальные ценности на общую сумму Br2,6 тыс., которые ему передали за благоприятное решение вопросов в рамках его компетенции. Обвиняемый с помощью инструментария электронных торговых площадок обеспечивал заключение биржевых договоров о приобретении товаров от имени ЖКХ с конкретными предприятиями.

В отношении березовчанина управлением Следственного комитета по Брестской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 и ч. 2 ст. 433 (принятие незаконного вознаграждения) и по ч.1 и ч.2 ст. 430 (получении взятки) УК. Примененную к фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.