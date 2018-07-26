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18:44 (мск), источник: РИА Новости

Гендиректор НПО имени Лавочкина не признал вину по делу о мошенничестве

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский отказался признать вину в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Судья заявил, что в показаниях обвиняемый указывает, что за незначительные недочеты может быть назначено дисциплинарное наказание. В материалах дела указано, что с адвокатской конторой у организации были гражданско-правовые отношения.

Вину также не признала директор правового департамента организации Екатерина Аверьянова.

Третий обвиняемый по делу, адвокат Игорь Третьяков находится в Иркутстке и возвращается в Москву 29 июля. В компании «Третьяков и партнеры» отметили, что он готов сотрудничать со следствием.

По их словам, адвокат доступен по средствам связи, готов в любой время предоставить всю необходимую информацию и при необходимости прервать свой отпуск.

В компании рассказали, что Третьяков улетел на фестиваль Baikal Jet Fest еще до того, как стало известно о возбуждении дела против него. Утром 25 июля отрудники ГСУ СК России по Московской области пришли с обыском в адвокатскую контору. К этому времени, по словам собеседника агентства, Третьяков уже улетел в Иркутск.

Источник: РИА "Новости"
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Дело о мошенничестве

Гендиректору НПО Лавочкина, депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. В СК заявили, что Третьяков скрылся и объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, подозреваемые похитили средства госкорпорации «Роскосмос», заключив фиктивные договора с адвокатской контрой «Третьяков и партнеры». Юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.

Статус адвоката Третьяков получил в 1999 году, его юридический стаж — 25 лет. Согласно информации на сайте, контора занимается процедурой банкротства, работой с юридическими и физическими лицами, а также защитой по уголовным делам.

Генеральный директор НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков «Фрегат» и всех российских межпланетных станций) подал заявление об увольнении с должности. Исполняющим обязанности гендиректора назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

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