Спасатели нашли тело третьего ребенка, утонувшего под Астраханью

«В 18.05 мск обнаружен третий ребенок. Это — девочка 2008 года рождения», — сказал он.
По версии следствия, вечером 22 июля местный житель в состоянии наркотического опьянения взял у знакомого лодку, чтобы переправить девять детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино.
В воскресенье было обнаружено тело девочки 2003 года рождения, в понедельник — мальчика 2010 года рождения. Поиски тела третьего ребенка продолжались. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области взяла расследование дела на контроль.