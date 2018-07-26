Спасатели нашли тело третьего ребенка, утонувшего под Астраханью

«В 18.05 мск обнаружен третий ребенок. Это — девочка 2008 года рождения», — сказал он.

По версии следствия, вечером 22 июля местный житель в состоянии наркотического опьянения взял у знакомого лодку, чтобы переправить девять детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино.

Во время переправы мужчина совершил резкий маневр, из-за чего лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, трое детей утонули.