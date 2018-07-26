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18:57 (мск), источник: РИА Новости

Спасатели нашли тело третьего ребенка, утонувшего под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело третьего ребенка, погибшего при опрокидывании лодки в Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по области.

«В 18.05 мск обнаружен третий ребенок. Это — девочка 2008 года рождения», — сказал он.

По версии следствия, вечером 22 июля местный житель в состоянии наркотического опьянения взял у знакомого лодку, чтобы переправить девять детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино.

Во время переправы мужчина совершил резкий маневр, из-за чего лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, трое детей утонули.

В воскресенье было обнаружено тело девочки 2003 года рождения, в понедельник — мальчика 2010 года рождения. Поиски тела третьего ребенка продолжались. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области взяла расследование дела на контроль.

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