Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обмен женами у чукчей: зачем это делается
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море
55-летняя экс-жена Сталлоне показала новорожденную дочь
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Лео Месси с женой повеселился на свадьбе игрока сборной Испании
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
МО Кореи - России: «Мы просим осознать всю серьезность ситуации»
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Миддлтон нарушила один из главных запретов Елизаветы II
Скончалась онкобольная модель Виталина Афанасьева
Реакция Порошенко на декларацию США по Крыму
В МИД РФ отреагировали на обещание США по Крыму
Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
16Ливневые дожди в Японии
19:05 (мск), источник: Newtimes.kz

Инвалида обвинили в угоне собственного авто и осудили в Алматы

40 казахстанцев объединились в инициативную группу. Они хотят донести до руководства страны, судов, прокуратуры, МВД о назревших проблемах в судебной системе и органах следствия, передает BNews.kz.

Источник: Newtimes.kz

По их словам, они столкнулись с незаконным возбуждением уголовного дела и несправедливым судебным решением. Такое заявление сделали собравшиеся на площадке пресс-центра Казахстанского международного бюро по правам человека в Алматы,

О том, как нелепо представители объединения оказались на скамье подсудимых рассказали сами осужденные.

Читайте также
Сельчанин угнал машину акима, чтобы съездить в магазин

Инвалида 1 группы Марата Турымбетова обвинили в угоне собственного автомобиля. Страховая компания отказалась выплачивать компенсацию по машине. Суд признал потерпевшего виновным по статье «Мошенничество».

«Меня обвинили в угоне собственного авто. Я был в больнице, когда вышел, обнаружил, что моего транспорта нет на парковке. Сразу обратился в полицию. Позже пошел к страховщикам получить возмещение. Страховая компания не хотела выплачивать деньги. Меня обвинили в том, будто я, якобы, угнал свой автомобиль, чтобы сверху получить еще деньги. Но мой автомобиль стоит в два раза дороже, чем выплаты по страховой премии. Тем не менее, из-за инвалидности мне дали условный срок, потому что я через день хожу на гемодиализ. Вот так пошел за помощью к правоохранителям и сам оказался преступником, хотя до сих пор не установлено место моего автомобиля», — сказал Турымбетов.

«Большинство наших дел являются абсурдными, мы потеряли свое имущество и оказались привлечены к уголовной, административной ответственности. Мы объединились в группу из 40 человек со всех регионов страны. В числе граждане, представители адвокатского сообщества и предприниматели. Мы люди, которые пострадали от неправомерных действий органов прокуратуры, полиции и судей. Считаем, что они ведут неправильную политику в отношении общества. Недовольных судебной системой растет», — подчеркнула Айнура Кайдарова.

Женщина рассказала, что участники группы направляли коллективное письмо на имя Главы государства с просьбой оказать им содействие для достижения справедливого законного решения.

«Однако большинство из нас получили отписки из Верховного суда и Генеральной прокуратуры и наши дела так и не дошли до полного судебного разбирательства. По всем жалобам и ходатайствам нам прислали практически одинаковые ответы, которые отличаются лишь именами адресатов», — сказала Кайдарова.

Участники группы просят обратить внимание руководство страны, судов, прокуратуры, МВД на проблемы в судебной системе и органах следствия.

Все новости региона
Инвалида обвинили в угоне собственного авто и осудили в Алматы
Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам десяти лет работы
Поклонская отказалась сдавать мандат депутата Госдумы
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
В мяче, подаренном Путиным Трампу, обнаружили чип
Пещеру с рисунками майя обнаружили на полуострове Юкатан
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Школьница из США поймала рыбу с человеческими зубами (фото)
Спорт
«Уфа» сыграла вничью с «Домжале» в матче Лиги Европы Игра состоялась на стадионе «Нефтяник» и стала первой в истории для уфимской команды в еврокубках
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Мила Кунис и Шэрон Стоун на мировой премьере шпионской комедии Показ фильма «Шпион, который меня кинул» в Голливуде посетили многие звезды кино
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына По мнению пользователей Сети, Марк растет очень похожим на знаменитого отца.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь