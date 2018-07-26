Инвалида обвинили в угоне собственного авто и осудили в Алматы

Источник: Newtimes.kz

По их словам, они столкнулись с незаконным возбуждением уголовного дела и несправедливым судебным решением. Такое заявление сделали собравшиеся на площадке пресс-центра Казахстанского международного бюро по правам человека в Алматы,

О том, как нелепо представители объединения оказались на скамье подсудимых рассказали сами осужденные.

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Инвалида 1 группы Марата Турымбетова обвинили в угоне собственного автомобиля. Страховая компания отказалась выплачивать компенсацию по машине. Суд признал потерпевшего виновным по статье «Мошенничество».

«Меня обвинили в угоне собственного авто. Я был в больнице, когда вышел, обнаружил, что моего транспорта нет на парковке. Сразу обратился в полицию. Позже пошел к страховщикам получить возмещение. Страховая компания не хотела выплачивать деньги. Меня обвинили в том, будто я, якобы, угнал свой автомобиль, чтобы сверху получить еще деньги. Но мой автомобиль стоит в два раза дороже, чем выплаты по страховой премии. Тем не менее, из-за инвалидности мне дали условный срок, потому что я через день хожу на гемодиализ. Вот так пошел за помощью к правоохранителям и сам оказался преступником, хотя до сих пор не установлено место моего автомобиля», — сказал Турымбетов.

«Большинство наших дел являются абсурдными, мы потеряли свое имущество и оказались привлечены к уголовной, административной ответственности. Мы объединились в группу из 40 человек со всех регионов страны. В числе граждане, представители адвокатского сообщества и предприниматели. Мы люди, которые пострадали от неправомерных действий органов прокуратуры, полиции и судей. Считаем, что они ведут неправильную политику в отношении общества. Недовольных судебной системой растет», — подчеркнула Айнура Кайдарова.

Женщина рассказала, что участники группы направляли коллективное письмо на имя Главы государства с просьбой оказать им содействие для достижения справедливого законного решения.

«Однако большинство из нас получили отписки из Верховного суда и Генеральной прокуратуры и наши дела так и не дошли до полного судебного разбирательства. По всем жалобам и ходатайствам нам прислали практически одинаковые ответы, которые отличаются лишь именами адресатов», — сказала Кайдарова.