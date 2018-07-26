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19:03 (мск), источник: БЕЛТА

Прокуратура Витебской области помогла пожилой женщине вернуть квартиру

26 июля, Витебск /Андрей Щербицкий — БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области помогла пожилой женщине вернуть квартиру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуру региона о нарушении жилищных прав обратилась 81-летняя жительница Полоцка. Она проживала одна в благоустроенной квартире. В октябре 2015 года женщина сломала ногу, после чего утратила способность передвигаться и самостоятельно себя обслуживать. При таких обстоятельствах пенсионерка оформила договор дарения квартиры малознакомой женщине с условием, что та обеспечит ей уход.

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На протяжении длительного времени та добросовестно заботилась о дарителе, покупала продукты, готовила еду, убирала, стирала одежду и даже сделала ремонт в квартире. Но такое отношение сохранялось до тех пор, пока у бабушки не случился инфаркт. После курса лечения в медицинском учреждении женщина не забрала ее из больницы, а поместила в отделение сестринского ухода.

«В последующем пенсионерка осознала, что подписала договор, не соответствовавший ее реальному волеизъявлению, поскольку на самом деле имела намерение произвести отчуждение спорного жилого помещения при условии ухода и заботы о ней. А в итоге заключения договора дарения безвозмездно передала квартиру в собственность ухаживавшей за ней женщиной и утратила постоянное место жительства», — рассказали в областной прокуратуре.

После изучения всех доводов одинокой пенсионерки прокурор Витебской области направил в суд Полоцкого района и Полоцка исковое заявление о признании недействительным договора дарения квартиры на основании п. 1 ст. 179 Гражданского кодекса, так как была введена в заблуждение, когда его заключила. Решением суда заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме. Сделка признана недействительной. Решение вступило в законную силу.

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