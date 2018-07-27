Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапову возмутила поездка в Крым
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Анастасию Тарасову раскритиковали за неумение обращаться с ребенком
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Стали известны самые высокооплачиваемые звезды в Instagram
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Рената Литвинова отмечает день рождения дочки
Принц Джордж стал меньше играть со своей сестрой Шарлоттой
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
60-летняя известная актриса удивила фанатов идеальным телом
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Путин рассказал о «большом плюсе» Трампа
Путин заявил о нежелании отказываться от доллара
86-летний Беляев скончался в Москве
"Он жив": жена Кобзона рассказал о состоянии певца
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
17:00 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области домашние животные все чаще болеют бешенством

За 6 месяцев 2018 года в Волгоградской области зарегистрировано 129 случаев лабораторно подтвержденного бешенства среди животных, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Причем наибольшее число случаев зарегистрировано у домашних животных (кошек, собак) — 81, или 62,8% от общего числа. У безнадзорных кошек и собак выявлено 16 случаев или 12,4%, у сельскохозяйственных животных — 13 случаев или 10%, диких животных — 15 случаев, или 11,6%, прочих животных — 4 случая, или 3,1%.

Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, несмотря на то, что резервуаром и основным хранителем вируса бешенства в природе являются дикие плотоядные животные и грызуны, в эпизоотический процесс продолжают активно вовлекаться домашние и сельскохозяйственные животные, являясь основным источником бешенства для населения. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области настоятельно рекомендует в обязательном порядке вакцинировать от бешенства своих домашних питомцев.

За первые шесть месяцев 2018 года за медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных животными, в медицинские организации области обратились уже 3872 человека, показатель заболеваемости составил 152,7 на 100 тысяч населения.

Для справки

Бешенство или гидрофобия (водобоязнь) — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Оно характеризуется продолжительным инкубационным периодом и развитием тяжелого прогрессирующего энцефалита со смертельным исходом. Инкубационный (скрытый) период продолжается от 10 дней до 3 лет, чаще 1−4 месяца. Передача вируса от животного к человеку происходит при укусах или ослюнении кожи и слизистых оболочек бешеным животным.

Все новости региона
«Шелковый путь» скоро будет в Волгограде
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Суд в Москве заочно арестовал сбивших Су-25 сирийцев
Школьное правило о «звонке для учителя» оспорили в прокуратуре
Путин: Мы не будем отказываться от доллара
Лыжник первым в мире скатился с самой опасной горной вершины
Пользователи Сети рассказали о трех самых ненавистных словах
Спорт
Черчесов официально подписал новый контракт с РФС Отмечается, что Черчесов будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги наций и отборочному циклу чемпионата Европы-2020
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь