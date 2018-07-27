В Волгоградской области домашние животные все чаще болеют бешенством

Причем наибольшее число случаев зарегистрировано у домашних животных (кошек, собак) — 81, или 62,8% от общего числа. У безнадзорных кошек и собак выявлено 16 случаев или 12,4%, у сельскохозяйственных животных — 13 случаев или 10%, диких животных — 15 случаев, или 11,6%, прочих животных — 4 случая, или 3,1%.

Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, несмотря на то, что резервуаром и основным хранителем вируса бешенства в природе являются дикие плотоядные животные и грызуны, в эпизоотический процесс продолжают активно вовлекаться домашние и сельскохозяйственные животные, являясь основным источником бешенства для населения. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области настоятельно рекомендует в обязательном порядке вакцинировать от бешенства своих домашних питомцев.

За первые шесть месяцев 2018 года за медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных животными, в медицинские организации области обратились уже 3872 человека, показатель заболеваемости составил 152,7 на 100 тысяч населения.

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