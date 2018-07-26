Пропавшая в Алматинской области женщина с двумя детьми нашлась

Источник: Zakon.kz

Жительница Алматинской области и двое ее детей нашлись, сообщает Zakon.kz.

Напомним, ранее житель села Туздыбастау сообщил о том, что его жена и двое детей вышли из дома 24 июля и пропали без вести.

«Родным звонил и ездил к ним, никто не знает, где она. Я был на работе, когда узнал эту весть. Подал заявление в Талгарский РОВД, заявление приняли», — рассказал он.

Мужчина утверждает, что в семье все было хорошо и никаких серьезных ссор не было.