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21:30 (мск), источник: Zakon.kz

Пропавшая в Алматинской области женщина с двумя детьми нашлась

С ними все хорошо.

Источник: Zakon.kz

Жительница Алматинской области и двое ее детей нашлись, сообщает Zakon.kz.

Напомним, ранее житель села Туздыбастау сообщил о том, что его жена и двое детей вышли из дома 24 июля и пропали без вести.

«Родным звонил и ездил к ним, никто не знает, где она. Я был на работе, когда узнал эту весть. Подал заявление в Талгарский РОВД, заявление приняли», — рассказал он.

Мужчина утверждает, что в семье все было хорошо и никаких серьезных ссор не было.

Как выяснилось, женщина уехала к своей подруге за город, где недоступна сотовая связь. Супруга вышла на связь и сообщила, что с ней и детьми всё в порядке.

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