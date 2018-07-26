Мотоцикл врезался в бордюр в Пинске: пострадали 2 человека

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Два человека получили травмы в Пинске в результате наезда мотоцикла на бордюрный камень, сообщили в четверг в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла днем 26 июля на улице Красноармейской районного центра.

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«По предварительной информации, 41-летний местный житель, управляя мотоциклом Suzuki, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень», — сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что после этого байк вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

В аварии травмы получил водитель мотоцикла и его 35-летний пассажир. Скорой они были доставлены в Пинскую центральную районную больницу.