Мотоцикл врезался в бордюр в Пинске: пострадали 2 человека
Авария произошла
Авария произошла
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Два человека получили травмы в Пинске в результате наезда мотоцикла на бордюрный камень, сообщили в четверг в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла днем 26 июля на улице Красноармейской районного центра.
«По предварительной информации, 41-летний местный житель, управляя мотоциклом Suzuki, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень», — сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что после этого байк вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.
В аварии травмы получил водитель мотоцикла и его 35-летний пассажир. Скорой они были доставлены в Пинскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все ее обстоятельства.