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22:38 (мск), источник: Newtimes.kz

Опасный преступник пытался проникнуть в Россию через Северный Казахстан

В минувшие выходные ночью произошло очередное нарушение государственной границы Российской Федерации в Казанском районе Тюменской области, передает Петропавловск.news.

Источник: Newtimes.kz

Пограничным нарядом был задержан уроженец Средней Азии, который следовал из Казахстана в Россию в обход пункта пропуска.

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С 2013 по 2017 годы задержанный мужчина находился в Санкт-Петербурге и за это время дважды имел проблемы с российским законодательством. В частности, мужчина был привлечен к уголовной ответственности по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-ти летнего возраста» и «Дача взятки» УК РФ.

Отбыв очередное наказание, мужчна был выдворен за пределы России с бессрочным запретом въезда, о чем в паспорте мигранта была проставлена соответствующая отметка. Однако мужчину это не остановило, и он снова пошел на преступление. Для того, чтобы вновь оказаться в России он вырвал из своего паспорта страницы, где находилась информация о запрете на въезд на территорию РФ. После чего мужчина пересек государственную границу в обход пункта пропуска без прохождения пограничного контроля. Однако был задержан пограничным нарядом.

В настоящее время ведется проверка по факту сообщения о совершении преступления. Кроме того, за незаконное пересечение государственной границы РФ мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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