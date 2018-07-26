Опасный преступник пытался проникнуть в Россию через Северный Казахстан

С 2013 по 2017 годы задержанный мужчина находился в Санкт-Петербурге и за это время дважды имел проблемы с российским законодательством. В частности, мужчина был привлечен к уголовной ответственности по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-ти летнего возраста» и «Дача взятки» УК РФ.

Отбыв очередное наказание, мужчна был выдворен за пределы России с бессрочным запретом въезда, о чем в паспорте мигранта была проставлена соответствующая отметка. Однако мужчину это не остановило, и он снова пошел на преступление. Для того, чтобы вновь оказаться в России он вырвал из своего паспорта страницы, где находилась информация о запрете на въезд на территорию РФ. После чего мужчина пересек государственную границу в обход пункта пропуска без прохождения пограничного контроля. Однако был задержан пограничным нарядом.