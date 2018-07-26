Опасный преступник пытался проникнуть в Россию через Северный Казахстан
В минувшие выходные ночью произошло очередное нарушение государственной границы Российской Федерации в Казанском районе Тюменской области, передает Петропавловск.news.
В минувшие выходные ночью произошло очередное нарушение государственной границы Российской Федерации в Казанском районе Тюменской области, передает Петропавловск.news.
Пограничным нарядом был задержан уроженец Средней Азии, который следовал из Казахстана в Россию в обход пункта пропуска.
С 2013 по 2017 годы задержанный мужчина находился в
Отбыв очередное наказание, мужчна был выдворен за пределы России с бессрочным запретом въезда, о чем в паспорте мигранта была проставлена соответствующая отметка. Однако мужчину это не остановило, и он снова пошел на преступление. Для того, чтобы вновь оказаться в России он вырвал из своего паспорта страницы, где находилась информация о запрете на въезд на территорию РФ. После чего мужчина пересек государственную границу в обход пункта пропуска без прохождения пограничного контроля. Однако был задержан пограничным нарядом.
В настоящее время ведется проверка по факту сообщения о совершении преступления. Кроме того, за незаконное пересечение государственной границы РФ мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.