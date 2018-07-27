В ДТП в Подмосковье погибли четыре человека
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Четыре человека стали жертвами крупной аварии в Подмосковье, сообщил «Интерфаксу» в ночь на пятницу информированный источник.
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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Четыре человека стали жертвами крупной аварии в Подмосковье, сообщил «Интерфаксу» в ночь на пятницу информированный источник.
«На 27 км Новорязанского шоссе столкнулись шесть автомобилей. Одна из машин — ВАЗ 2109 — загорелась. Погибли четыре человека», — сказал источник.
Между тем, в региональном главке МЧС РФ «Интерфаксу» подтвердили факт аварии. «Авария произошла в 00:40 мск. Есть пострадавшие. Движение затруднено по обоим направлениям», — сказали в главке.