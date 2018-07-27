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03:14 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье пропал бородатый мужчина с множеством тату

Александр Ризенко пропал две недели назад.

Мужчина по имени Александр Ризенко 1967 года рождения пропал 13 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ПримПоиск» в социальной сети Инстаграм. Он ушёл из дома, расположенного в посёлке городского типа Новошахтинский, его местонахождение не известно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волос русого цвета, глаза серо-голубые.

Был одет: брюки тёмного цвета, пиджак тёмного цвета, туфли коричневого цвета.

Особые приметы: носит усы и бороду, на теле имеет множество татуировок (пальцы рук, бёдра, плечи).

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просят позвонить в полицию Михайловского района или волонтёрам.

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