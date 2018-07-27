В Приморье пропал бородатый мужчина с множеством тату
Александр Ризенко пропал две недели назад.
Александр Ризенко пропал две недели назад.
Мужчина по имени Александр Ризенко 1967 года рождения пропал 13 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ПримПоиск» в социальной сети Инстаграм. Он ушёл из дома, расположенного в посёлке городского типа Новошахтинский, его местонахождение не известно.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волос русого цвета, глаза
Был одет: брюки тёмного цвета, пиджак тёмного цвета, туфли коричневого цвета.
Особые приметы: носит усы и бороду, на теле имеет множество татуировок (пальцы рук, бёдра, плечи).
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