В Приморье пропал бородатый мужчина с множеством тату

Мужчина по имени Александр Ризенко 1967 года рождения пропал 13 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ПримПоиск» в социальной сети Инстаграм. Он ушёл из дома, расположенного в посёлке городского типа Новошахтинский, его местонахождение не известно.