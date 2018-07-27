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03:08 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Одиночек в тигрином бизнесе в Хабаровском крае не осталось

Их заместили организованные международные группировки.

Представители работающего на Дальнем Востоке центра «Амурский тигр» отметили вклад пограничников из Хабаровского края в защиту редчайших полосатых кошек. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службы природоохранной организации и погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На днях в регионе был пойман с поличным хабаровчанин, который приготовил для перепродажи кости трёх убитых тигров. Они предназначались для дальнейшей переправки в страны АТР, где эти дериваты используются в традиционной медицине.

 — Погрануправление достаточно эффективно работает по пресечению подобных нарушений. Само задержание — это только начало, сейчас предстоит долгая работа по сбору улик, чтобы доказать причастность всех участников преступной цепочки. Активная работа силовых структур привела к тому, что «спонтанные» продавцы, те, кто сам скупал части тела тигра или непосредственно убивал, так сказать наобум, авось кому-нибудь продам или перепродам, ушли в прошлое. Сейчас в этом бизнесе остались только международные преступные группы, которые, к сожалению, ещё не все искоренены, но с каждым таким задержанием их становится меньше, — отметил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий пограничникам также удалось установить других лиц, занимающихся продажей и незаконным перемещением через государственную границу дериватов особо ценных животных. Дальнейшее расследование будет идти в рамках уголовного дела по статье 258.1 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, продажа частей особо ценных диких животных». Максимальное наказание по ней составляет до трёх лет колонии со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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