В аэропорту Алматы хвост самолета задел полосу во время приземления
Посадка прошла успешно, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме.
Посадка прошла успешно, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме.
В аэропорту Алматы при приземлении самолет компании Scat задел хвостовой частью
«26 июля 2018 года при уходе на второй круг, в аэропорту Алматы, воздушного судна, выполнявшего рейс 5038 (Хургада — Алматы), произошло касание
Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Авиакомпания работает в штатном режиме. Ведется расследование.