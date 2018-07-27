Жители Братского и Усть-Илимского района снова жалуются на задымление

Источник: AP 2018

Дым от лесных пожаров, действующих в Красноярском крае и Якутии, при перемене ветра снова пришёл в область. Особенно остро это ощущают жители Братска, сообщает 26 июля 2018 года пресс-служба ведомства.

В Иркутской области действуют 10 лесных пожаров, все они находятся в Катангском районе в зоне контроля и не влияют на жизнедеятельность населения.