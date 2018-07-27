Жители Братского и Усть-Илимского района снова жалуются на задымление
На телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области участились сообщения о задымлении воздуха от жителей Братского и
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На телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области участились сообщения о задымлении воздуха от жителей Братского и
Дым от лесных пожаров, действующих в Красноярском крае и Якутии, при перемене ветра снова пришёл в область. Особенно остро это ощущают жители Братска, сообщает 26 июля 2018 года
В Иркутской области действуют 10 лесных пожаров, все они находятся в Катангском районе в зоне контроля и не влияют на жизнедеятельность населения.
Качество атмосферного воздуха в задымленных районах находится на контроле управления Роспотребнадзора. Анализ замеров концентрации вредных веществ в воздухе, произведенных в течение дня в Братске, показал, что их содержание не превышает предельно допустимых значений.