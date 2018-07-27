Площадь лесных пожаров в крае приближается к миллиону гектаров
В регионе объяты огнём больше 900 тысяч гектаров леса. Ежедневно площадь пожаров увеличивается на 20 тысяч — цифры
В регионе объяты огнём больше 900 тысяч гектаров леса. Ежедневно площадь пожаров увеличивается на 20 тысяч — цифры
Сотни специалистов в эти минуты борются с пламенем в лесах, но аппетиты стихии только растут: ежедневно площадь пожаров увеличивается на 20 тысяч гектаров. Сейчас поглощены огнём больше 900 тысяч гектаров лесного фонда. Горит север региона. Главные виновники разгула стихии — грозы и сухая погода.
«По отношению к прошлому году текущий — аномально жаркий. Если сравнивать с прошлым годом, то на текущую дату было зарегистрировано 83 пожара, сегодня — 450», — сообщил первый зам. министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Селин.
«Незначительное превышение ПДК по взвешенным частицам не несёт угрозы здоровью. Никаких серьёзных мер принимать не надо, потому что это незначительное превышение», — сообщил зам. министра экологии Красноярского края Игорь Варфоломеев.
Здание КАТЭК, Южный берег и даже Бобровый лог. Сегодня красноярцы впервые за долгое время могут увидеть очертания города. К сожалению, плотная дымка вскоре вернётся в краевой центр. Как только утихнут сильные порывы ветра, небо над миллионником вновь станет серым. Дым — дополнительная нагрузка на красноярцев, которые ежедневно дышат отходами машин и предприятий. Ограничить выбросы хотя бы от промышленности и снизить нагрузку на лёгкие помог бы режим НМУ. Но ввести его вновь не позволяют нормативы — воздух считается достаточно чистым.
«Говорить о том, что уровень критический и что прогнозируется относительно высокий уровень загрязнения, сегодня мы не можем. Потому что прогнозируется повышенный либо пониженный уровень загрязнения», — пояснила начальник отдела Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Филатова.
Затраты на тушение пожаров оцениваются в 1 миллиард 300 миллионов рублей. Окончательно потушить полыхающий север поможет только дождь. Но пока прогнозы до конца лета неутешительны — осадки придут вместе с осенью.
Анастасия ЦЫГАНКОВА