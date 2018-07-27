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05:15 (мск), источник: Вести - Красноярск

Площадь лесных пожаров в крае приближается к миллиону гектаров

В регионе объяты огнём больше 900 тысяч гектаров леса. Ежедневно площадь пожаров увеличивается на 20 тысяч — цифры вот-вот приблизятся к критической отметке в миллион. Когда закончится битва со стихией?

Источник: Вести - Красноярск

Сотни специалистов в эти минуты борются с пламенем в лесах, но аппетиты стихии только растут: ежедневно площадь пожаров увеличивается на 20 тысяч гектаров. Сейчас поглощены огнём больше 900 тысяч гектаров лесного фонда. Горит север региона. Главные виновники разгула стихии — грозы и сухая погода.

«По отношению к прошлому году текущий — аномально жаркий. Если сравнивать с прошлым годом, то на текущую дату было зарегистрировано 83 пожара, сегодня — 450», — сообщил первый зам. министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Селин.

Только за июль красноярцы 250 раз обратились с жалобой на серую дымку в министерство экологии. Масштаб лесных пожаров такой, что голубого неба не видят даже жители соседних регионов. Продукты горения порой настолько очевидны, что кажется — их можно пощупать в воздухе. Но чиновники отчитываются: по бумагам и нормативам с экологией в городе всё в порядке.


«Незначительное превышение ПДК по взвешенным частицам не несёт угрозы здоровью. Никаких серьёзных мер принимать не надо, потому что это незначительное превышение», — сообщил зам. министра экологии Красноярского края Игорь Варфоломеев.

Здание КАТЭК, Южный берег и даже Бобровый лог. Сегодня красноярцы впервые за долгое время могут увидеть очертания города. К сожалению, плотная дымка вскоре вернётся в краевой центр. Как только утихнут сильные порывы ветра, небо над миллионником вновь станет серым. Дым — дополнительная нагрузка на красноярцев, которые ежедневно дышат отходами машин и предприятий. Ограничить выбросы хотя бы от промышленности и снизить нагрузку на лёгкие помог бы режим НМУ. Но ввести его вновь не позволяют нормативы — воздух считается достаточно чистым.

«Говорить о том, что уровень критический и что прогнозируется относительно высокий уровень загрязнения, сегодня мы не можем. Потому что прогнозируется повышенный либо пониженный уровень загрязнения», — пояснила начальник отдела Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Филатова.

Затраты на тушение пожаров оцениваются в 1 миллиард 300 миллионов рублей. Окончательно потушить полыхающий север поможет только дождь. Но пока прогнозы до конца лета неутешительны — осадки придут вместе с осенью.

Анастасия ЦЫГАНКОВА

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