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06:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Речная вода подтопила 22 подворья в Хабаровском крае

По прогнозу гидрологов, паводки затронут четыре района.

Источник: РИА "Новости"

Из-за пришедшего в Хабаровский край циклона вода в местных реках постепенно поднимается — специалисты прогнозируют паводки в четырех районах. Пока же помощь понадобилась жителям Верхнебуреинского района, где накануне вода подтопила более 20 придомовых территорий, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

В четверг, 26 июля, в поселке Тырма Верхнебуреинского района из-за осадков оказались подтоплены 22 подворья, в том числе семь домов. Девять человек переехали к родственникам и знакомым, хотя администрация развернула пункт временного размещения на базе участковой больницы. Сейчас на месте работают спасатели.

По состоянию на 6 утра 27 июля уровень воды в реке Сутырь — приток Тырмы — стабильно снижается, за сутки он упал на метр. Вода пока сохраняется на 15 придомовых территориях.

Сегодня сотрудники МЧС на вертолете Ми-8 вылетели на мониторинг паводковой обстановки в Хабаровском крае. Группа будет работать в южных и центральных районах.

Паводки ожидаются в Бикинском, Вяземском, Хабаровском районах и районе имени Лазо (реки Подхоренок, Хор, Кия, Кур, Урми, Тунгуска). Что касается Амура у Хабаровска, то в ближайшие двое суток он подрастет на 60−65 сантиметров. Сейчас, по данным khabmeteo.ru, уровень воды составляет 342 сантиметра.

Напомним, что из-за подтопления береговой зоны в Хабаровске уже перенесли остановку теплоходов.

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Речная вода подтопила 22 подворья в Хабаровском крае
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