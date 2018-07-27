Речная вода подтопила 22 подворья в Хабаровском крае
По прогнозу гидрологов, паводки затронут четыре района.
По прогнозу гидрологов, паводки затронут четыре района.
В четверг, 26 июля, в поселке Тырма Верхнебуреинского района
По состоянию на 6 утра 27 июля уровень воды в реке Сутырь — приток Тырмы — стабильно снижается, за сутки он упал на метр. Вода пока сохраняется на 15 придомовых территориях.
Паводки ожидаются в Бикинском, Вяземском, Хабаровском районах и районе имени Лазо (реки Подхоренок, Хор, Кия, Кур, Урми, Тунгуска). Что касается Амура у Хабаровска, то в ближайшие двое суток он подрастет на 60−65 сантиметров. Сейчас, по данным khabmeteo.ru, уровень воды составляет 342 сантиметра.
Напомним, что