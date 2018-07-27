Пропавшего грибника не могут найти в приморских лесах
Спасатели ищут мужчину пропавшего в Спасском районе Приморья, об этом DEITA. RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Спасатели ищут мужчину пропавшего в Спасском районе Приморья, об этом DEITA. RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В четверг, 26 июля, спасателям поступила информация из полиции с просьбой об оказании помощи в поиске 33-летнего гражданина, который 26 июля в районе села Нахимовка ушел собирать грибы и до настоящего времени не вернулся.
Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали.
В четверг спасателям удалось обследовать четыре тысячи лесного массива. Поиск результата не дал и будет продолжен 27 июля.
Екатерина Лапкина.