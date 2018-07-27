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06:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Пропавшего грибника не могут найти в приморских лесах

Спасатели ищут мужчину пропавшего в Спасском районе Приморья, об этом DEITA. RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В четверг, 26 июля, спасателям поступила информация из полиции с просьбой об оказании помощи в поиске 33-летнего гражданина, который 26 июля в районе села Нахимовка ушел собирать грибы и до настоящего времени не вернулся.

Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали.

В четверг спасателям удалось обследовать четыре тысячи лесного массива. Поиск результата не дал и будет продолжен 27 июля.

Екатерина Лапкина.

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