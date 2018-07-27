В духоте и неизвестности: Хабаровчане в жару застряли на комсомольской трассе

Порядка 45 человек застряли на трассе по пути из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. С начала поездки автобус несколько раз ломался, окончательно машина вышла из строя в селе Маяк Нанайского района. Как сообщают пассажиры, из строя вышла электрика.

— К нам приезжал специалист, посмотрел и уехал. Стоим уже часа два и пока непонятно, сколько еще это продолжится, — говорит одна из пассажирок автобуса. — Люди требуют замены автобуса, но телефоны компании не отвечают.

Неисправной электрикой автобуса можно объяснить и тот факт, что в салоне не работают кондиционеры. Окна в машине не открываются, разве что у водителя. Из-за этого одному из пассажиров стало плохо. Мужчина вышел на свежий воздух и его состояние улучшилось. А каково ехать в душном автобусе детям?

Прихватило сердце и у еще одной пассажирки автобуса. Женщина выпила таблетку и ушла пережидать время в местном магазине. Если ее состояние не улучшится, на помощь приедет скорая.

Но это не все неудобства, которые испытывают пассажиры. Оказалось, что багажное отделение автобуса забито коммерческим товаром — водой и напитками. Огромные чемоданы и сумки свалены в салоне машины — лежат между сидениями, загромождают и без того узкий проход.

К слову, к водителю у пассажиров претензий нет. Люди, наоборот, говорят о том, что шофер всеми силами пытается вернуть автобус в строй. Когда, наконец, машина отправится в путь, неизвестно.