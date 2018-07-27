Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новую внешность Кабаевой высмеяли в соцсетях
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Робин Райт с молодым бойфрендом проводят «жаркие» каникулы
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Макаревич объяснил свое высказывание о покупке Крыма
Умер советский и российский режиссер Беляев
Зрители отказываются идти на выступления "Уральских пельменей"
После измены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
11:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В духоте и неизвестности: Хабаровчане в жару застряли на комсомольской трассе

Кроме этого, люди жалуются на невыносимые условия поездки.

Порядка 45 человек застряли на трассе по пути из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. С начала поездки автобус несколько раз ломался, окончательно машина вышла из строя в селе Маяк Нанайского района. Как сообщают пассажиры, из строя вышла электрика.

— К нам приезжал специалист, посмотрел и уехал. Стоим уже часа два и пока непонятно, сколько еще это продолжится, — говорит одна из пассажирок автобуса. — Люди требуют замены автобуса, но телефоны компании не отвечают.

Неисправной электрикой автобуса можно объяснить и тот факт, что в салоне не работают кондиционеры. Окна в машине не открываются, разве что у водителя. Из-за этого одному из пассажиров стало плохо. Мужчина вышел на свежий воздух и его состояние улучшилось. А каково ехать в душном автобусе детям?

Прихватило сердце и у еще одной пассажирки автобуса. Женщина выпила таблетку и ушла пережидать время в местном магазине. Если ее состояние не улучшится, на помощь приедет скорая.

Но это не все неудобства, которые испытывают пассажиры. Оказалось, что багажное отделение автобуса забито коммерческим товаром — водой и напитками. Огромные чемоданы и сумки свалены в салоне машины — лежат между сидениями, загромождают и без того узкий проход.

К слову, к водителю у пассажиров претензий нет. Люди, наоборот, говорят о том, что шофер всеми силами пытается вернуть автобус в строй. Когда, наконец, машина отправится в путь, неизвестно.

За разъяснениями корреспондент «КП-Хабаровск» обратился в фирму, которая владеет автобусом. Ответили лишь по одному телефону, предоставленному на сайте компании «5 звезд». Диспетчер отказалась комментировать что-либо по телефону. Остальные номера не отвечают.

Все новости региона
 Россияне отрицают, что американцы были на Луне, зато верят в инопланетян
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов всего за пять минут
В КНДР назвали условия для дальнейшей денуклеаризации
Россияне увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке
Жертвами торговой войны станут любители газировки
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
СМИ сообщили о подготовке США к удару по Ирану
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
В ООН недосчитались денег
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2» На месте «Поляны» планируется строительство дороги
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь