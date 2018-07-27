В духоте и неизвестности: Хабаровчане в жару застряли на комсомольской трассе
Кроме этого, люди жалуются на невыносимые условия поездки.
Кроме этого, люди жалуются на невыносимые условия поездки.
Порядка 45 человек застряли на трассе по пути из Хабаровска в
— К нам приезжал специалист, посмотрел и уехал. Стоим уже часа два и пока непонятно, сколько еще это продолжится, — говорит одна из пассажирок автобуса. — Люди требуют замены автобуса, но телефоны компании не отвечают.
Прихватило сердце и у еще одной пассажирки автобуса. Женщина выпила таблетку и ушла пережидать время в местном магазине. Если ее состояние не улучшится, на помощь приедет скорая.
Но это не все неудобства, которые испытывают пассажиры. Оказалось, что багажное отделение автобуса забито коммерческим товаром — водой и напитками. Огромные чемоданы и сумки свалены в салоне машины — лежат между сидениями, загромождают и без того узкий проход.
За разъяснениями корреспондент «КП-Хабаровск» обратился в фирму, которая владеет автобусом. Ответили лишь по одному телефону, предоставленному на сайте компании «5 звезд». Диспетчер отказалась комментировать