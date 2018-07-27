В Иркутске случился пожар в социально-реабилитационном центре для детей
Пожарные ликвидировали возгорание в
Пожарные ликвидировали возгорание в
Сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило в первом часу ночи при срабатывании датчика автоматической системы пожарной сигнализации. Через несколько минут на место прибыли пожарные и приступили к ликвидации возгорания в подвальном помещении элеваторного узла здания. К этому моменту из задымленного здания были эвакуированы 28 детей в возрасте от 3 до 15 лет и семь работников центра.
«Действия персонала учреждения были своевременны и грамотны. После срабатывания пожарной сигнализации, еще до прибытия пожарных подразделений, все воспитанники центра были эвакуированы и размещены в соседней школе. Медицинская помощь никому не потребовалась», — рассказал врио начальника Иркутского
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки бойлера. Площадь пожара составила 1 кв. м. Работа центра не нарушена: оборудование, вышедшее из строя, являлось дополнительным. После проветривания помещений воспитанники и персонал реабилитационного центра вернулись в здание.