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07:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске случился пожар в социально-реабилитационном центре для детей

Пожарные ликвидировали возгорание в социально-реабилитационном центре для детей в Иркутске на улице Аносова, которое случилось в ночь на 27 июля 2018 года. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, никто не пострадал.

Сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило в первом часу ночи при срабатывании датчика автоматической системы пожарной сигнализации. Через несколько минут на место прибыли пожарные и приступили к ликвидации возгорания в подвальном помещении элеваторного узла здания. К этому моменту из задымленного здания были эвакуированы 28 детей в возрасте от 3 до 15 лет и семь работников центра.

«Действия персонала учреждения были своевременны и грамотны. После срабатывания пожарной сигнализации, еще до прибытия пожарных подразделений, все воспитанники центра были эвакуированы и размещены в соседней школе. Медицинская помощь никому не потребовалась», — рассказал врио начальника Иркутского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Мужчинкин.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки бойлера. Площадь пожара составила 1 кв. м. Работа центра не нарушена: оборудование, вышедшее из строя, являлось дополнительным. После проветривания помещений воспитанники и персонал реабилитационного центра вернулись в здание.

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