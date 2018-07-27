В Иркутске случился пожар в социально-реабилитационном центре для детей

Сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило в первом часу ночи при срабатывании датчика автоматической системы пожарной сигнализации. Через несколько минут на место прибыли пожарные и приступили к ликвидации возгорания в подвальном помещении элеваторного узла здания. К этому моменту из задымленного здания были эвакуированы 28 детей в возрасте от 3 до 15 лет и семь работников центра.