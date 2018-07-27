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07:56 (мск), источник: ТАСС

Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/. Пять человек погибли, по предварительным данным, еще двое пострадали в ДТП с участием «КамАЗа» и легкового автомобиля на федеральной автодороге «Кавказ» в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе республиканского МВД.

«В результате столкновения автомобилей “КамАЗ” и ВАЗ 2105 в Кизилюртовском районе погибли пять человек. Еще двое, по предварительной информации, пострадали. Они доставлены в больницу города Кизилюрт. Погибшие — пассажиры ВАЗ 2105», — сказал представитель ведомства, добавив, что обстоятельства ДТП выясняются.

По данным МЧС по республике, в 02:00 мск 27 июля поступила информация о том, что в 22:00 мск 26 июля на 771 км федеральной автодороги «Кавказ» Р-217 в одном километре от села Новочиркей Кизилюртовского района произошло ДТП с участием автомашин «КамАЗ» и ВАЗ 2105.

«Имеются пострадавшие и погибшие, доставленные в ЦГБ города Кизилюрт. Возгорания на месте нет. Движение не нарушено. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 30 человек и 11 единиц техники», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

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