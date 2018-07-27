Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

«В результате столкновения автомобилей “КамАЗ” и ВАЗ 2105 в Кизилюртовском районе погибли пять человек. Еще двое, по предварительной информации, пострадали. Они доставлены в больницу города Кизилюрт. Погибшие — пассажиры ВАЗ 2105», — сказал представитель ведомства, добавив, что обстоятельства ДТП выясняются.

По данным МЧС по республике, в 02:00 мск 27 июля поступила информация о том, что в 22:00 мск 26 июля на 771 км федеральной автодороги «Кавказ» Р-217 в одном километре от села Новочиркей Кизилюртовского района произошло ДТП с участием автомашин «КамАЗ» и ВАЗ 2105.