Начальник донского МВД рассказал о самых резонансных преступлениях, раскрытых в 2018 году
Начальник ГУ МВД России по Ростовской области
Начальник ГУ МВД России по Ростовской области
Так, по его словам, это серия мошенничеств — когда две жительницы Ростовской области обманывали пенсионеров, предлагая снять порчу, и забирали деньги. Общая сумма ущерба составила около 4 миллионов рублей, пострадали 17 человек. Также это разбойные нападения на автозаправочные станции, аптеки и магазины, которая совершала организованная группа на территории Мясниковского района и
Еще Олег Агарков уточнил, что в первой половине 2018 года полицейские раскрыли больше 16 тысяч преступлений, из которых 2,5 тысячи тяжких и 490 — особо тяжких. А в 2017 году органами внутренних дел Ростовской области раскрыто около 30 тысяч преступлений. В основном это кражи транспортных средств, грабежи и мошенничества.