Начальник донского МВД рассказал о самых резонансных преступлениях, раскрытых в 2018 году

Так, по его словам, это серия мошенничеств — когда две жительницы Ростовской области обманывали пенсионеров, предлагая снять порчу, и забирали деньги. Общая сумма ущерба составила около 4 миллионов рублей, пострадали 17 человек. Также это разбойные нападения на автозаправочные станции, аптеки и магазины, которая совершала организованная группа на территории Мясниковского района и Ростова-на-Дону. И одно убийство: в июне у 57-летнего ростовчанина произошел конфликт с сожительницей, мужчина убил возлюбленную, и чтобы скрыть следы преступления, расчленил, а части тела выбросил в разных местах.