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08:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Начальник донского МВД рассказал о самых резонансных преступлениях, раскрытых в 2018 году

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков рассказал о самых резонансных преступлениях, которые были раскрыты в 2018 году. Его интервью опубликовано на сайте донского МВД.

Так, по его словам, это серия мошенничеств — когда две жительницы Ростовской области обманывали пенсионеров, предлагая снять порчу, и забирали деньги. Общая сумма ущерба составила около 4 миллионов рублей, пострадали 17 человек. Также это разбойные нападения на автозаправочные станции, аптеки и магазины, которая совершала организованная группа на территории Мясниковского района и Ростова-на-Дону. И одно убийство: в июне у 57-летнего ростовчанина произошел конфликт с сожительницей, мужчина убил возлюбленную, и чтобы скрыть следы преступления, расчленил, а части тела выбросил в разных местах.

Еще Олег Агарков уточнил, что в первой половине 2018 года полицейские раскрыли больше 16 тысяч преступлений, из которых 2,5 тысячи тяжких и 490 — особо тяжких. А в 2017 году органами внутренних дел Ростовской области раскрыто около 30 тысяч преступлений. В основном это кражи транспортных средств, грабежи и мошенничества.

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