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09:24 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградец пытался доставить в ИК № 13 мобильные телефоны с помощью квадрокоптера

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили доставку двух мобильных телефонов в исправительную колонию в посёлке Славяновка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В ночь на 26 июля мужчина намеревался доставить в учреждение запрещённые предметы с помощью квадрокоптера. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП.

Задержание провели сотрудники оперативного отдела ИК-13 и представители правоохранительных органов. Телефоны были изъяты. В настоящее время в колонии выясняют, кто из осуждённых стал организатором их доставки.

В сентябре в эту же колонию пытались перебросить восемь свёртков с наркотиками с помощью арбалета.

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