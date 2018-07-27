Калининградец пытался доставить в ИК № 13 мобильные телефоны с помощью квадрокоптера

В ночь на 26 июля мужчина намеревался доставить в учреждение запрещённые предметы с помощью квадрокоптера. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП.

Задержание провели сотрудники оперативного отдела ИК-13 и представители правоохранительных органов. Телефоны были изъяты. В настоящее время в колонии выясняют, кто из осуждённых стал организатором их доставки.