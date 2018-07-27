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08:52 (мск), источник: Newsroom24.ru

Депутата осудят за убийство семи кабанов в Нижегородской области

Уголовное дело направлено в суд прокуратурой Дальнеконстантиновского района.

32-летнего депутата сельского Совета Дальнеконстантиновского района осудят за незаконную охоту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По версии следствия в декабре 2016 года мужчина совместно с неустановленным лицом на автомобиле приехали в лес, где вышли на охоту, в ходе которой застрелили семь кабанов. При этом разрешение на их добычу у злоумышленников отсутствовала. Общая сумма ущерба, причиненного Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, составила 405 тысяч рублей.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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