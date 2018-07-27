Депутата осудят за убийство семи кабанов в Нижегородской области

32-летнего депутата сельского Совета Дальнеконстантиновского района осудят за незаконную охоту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.



По версии следствия в декабре 2016 года мужчина совместно с неустановленным лицом на автомобиле приехали в лес, где вышли на охоту, в ходе которой застрелили семь кабанов. При этом разрешение на их добычу у злоумышленников отсутствовала. Общая сумма ущерба, причиненного Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, составила 405 тысяч рублей.



Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.



