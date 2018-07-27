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09:37 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Двое полицейских в Алтайском крае получили сроки за выбивание показаний

Бывшие замначальника и оперуполномоченный отделения полиции «Змеиногорский» в Алтайском крае получили семь и шесть лет колонии за превышение полномочий (п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в 2015 году, сообщает Следственный комитет России. Имена полицейских, осужденных за избиение задержанных, не приводятся.

Осенью 2015 года в полицию попали три местных жителя, подозреваемых в краже мешка зерна. На допросе полицейские избивали и пытали их, используя электрошокер, противогаз и наручники. Задержанные признались в краже, но избиения продолжились: полицейские требовали признания в других аналогичных преступлениях.

Полицейские своей вины не признали.

В июле текущего года широкий резонанс получило дело об избиениях заключенного в ярославской колонии № 1. Видео с избиением заключенного опубликовала «Новая газета». В материале издания говорилось о 18 сотрудниках колонии: 17 из них избивали заключенного, один снимал на видео. По делу арестованы шесть подозреваемых.

26 июля российская делегация предоставила Комитету против пыток ООН ответы на вопросы о мерах борьбы с пытками в стране.

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5 июля© Ньюстюб
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