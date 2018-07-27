Двое полицейских в Алтайском крае получили сроки за выбивание показаний

Осенью 2015 года в полицию попали три местных жителя, подозреваемых в краже мешка зерна. На допросе полицейские избивали и пытали их, используя электрошокер, противогаз и наручники. Задержанные признались в краже, но избиения продолжились: полицейские требовали признания в других аналогичных преступлениях.

Полицейские своей вины не признали.

В июле текущего года широкий резонанс получило дело об избиениях заключенного в ярославской колонии № 1. Видео с избиением заключенного опубликовала «Новая газета». В материале издания говорилось о 18 сотрудниках колонии: 17 из них избивали заключенного, один снимал на видео. По делу арестованы шесть подозреваемых.