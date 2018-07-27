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09:50 (мск), источник: Newslab.ru

Под Сосновоборском потерялся 77-летний грибник. Поискам мешают медведи

В поисковые группы включили полицейских с оружием.

Третий день под Сосновоборском ищут пропавшего пенсионера-грибника. Об этом сообщили представители общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Как рассказали волонтеры, 77-летний Анатолий Андрюшин ушел в лес рядом с Сосновоборском утром 24 июля. Родным он сказал, что будет собирать грибы. Домой к вечеру пенсионер не вернулся и родственники обратились за помощью в полицию.

Два дня лесной массив рядом с городом прочесывали стражи порядка, спасатели и добровольцы, но пока найти грибника не сумели. Вчера вечером общественники объявили массовый сбор людей на поиски пенсионера. Они сообщили, что им удалось установить место, откуда мужчина последний раз звонил родным. Сегодня этот участок леса планируют осмотреть более тщательно.

Волонтеры предупредили, что в лесу видели следы медведя. Поэтому добровольцев во время поисков сопровождают вооруженные сотрудники полиции.

В пресс-службе краевого управления МЧС очередной раз напомнили, что не стоит отпускать пожилых людей в лес без сопровождения. Во время прогулки по лесу или сбора грибов в рюкзаке обязательно должен быть небольшой запас еды и воды, жизненно необходимые лекарства, а также теплая одежда и дождевик на случай непогоды. Вовремя позвать спасателей на помощь позволит полностью заряженный сотовый телефон с дополнительной батареей.

Перед выходом из дома человек должен предупредить родных о точном времени возвращения и месте, где он планирует собирать грибы. Если контрольное время прошло, а человек не выходит не связь, не стоит тянуть с заявлением о его пропаже и сразу обращаться с заявлением в полицию.

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