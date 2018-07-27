На родителей детей, осквернивших могилы в селе Башкирии, составлен протокол

На родителей подростков, поваливших надгробия в кладбище села Инзер Белорецкого района Башкирии, составлены протоколы.

В полицию о поваленных надгробиях на могилах заявила местная жительница. Как выяснилось, кладбище никем не охраняется, видеонаблюдения также нет.

Представители правоохранительных органов выяснили, что осквернением могил занимались двое местных подростков. Как они рассказали полиции, шли мимо кладбища, увидели упавшие от старости надгробия и решили повалить и остальные.

Как уточняют в МВД, на учете мальчики не состоят. И это первый случай, когда они попали в поле зрения полиции.

На родителей подростков составили административные протоколы по статье КоАПП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По этой статье предусмотрено наказание в виде предупреждения или штраф от 100 до 500 рублей.