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09:01 (мск), источник: Интерфакс

Два человека погибли в Башкирии после того, как их автомобиль сбил две лошади на дороге

Уфа. 27 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — В Кигинском районе Башкирии в результате наезда автомобиля на выбежавших на дорогу лошадей два человека погибли, еще двое травмированы, сообщил начальник республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов в своем блоге.

«ДТП произошло около полуночи на 72-м км автодороги Малояз-Ункурда», — говорится в сообщении.

По данным Д. Гильмутдинова, две лошади оказались на пути машины «Chevrolet Lacetti», которой управлял 31-летний житель Самарской области. После столкновения с животными автомобиль вылетел в кювет.

В результате аварии на месте погибли два пассажира: 26-летняя жительница Свердловской области и 33-летний житель Самарской области. Еще один 24-летний пассажир из Свердловской области и водитель госпитализированы.

О судьбе животных не сообщается.

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