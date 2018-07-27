Два человека погибли в Башкирии после того, как их автомобиль сбил две лошади на дороге
Уфа. 27 июля.
Уфа. 27 июля.
«ДТП произошло около полуночи на 72-м км автодороги Малояз-Ункурда», — говорится в сообщении.
По данным Д. Гильмутдинова, две лошади оказались на пути машины «Chevrolet Lacetti», которой управлял 31-летний житель Самарской области. После столкновения с животными автомобиль вылетел в кювет.
В результате аварии на месте погибли два пассажира: 26-летняя жительница Свердловской области и 33-летний житель Самарской области. Еще один 24-летний пассажир из Свердловской области и водитель госпитализированы.
О судьбе животных не сообщается.