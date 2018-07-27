Двое детей погибли на пожаре в Минском районе

О пожаре в комнате на пятом этаже пятиэтажного общежития в поселке Лесной Минского района стало известно около полуночи 26 июля. Прибывшие к месту вызова спасатели вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи двух детей 2014 и 2011 годов рождения. «Они находились в бессознательном состоянии. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть детей», — добавили в ведомстве.