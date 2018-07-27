В Красноярске поймали пьяным водителя междугороднего рейса

Источник: РИА Новости

По данным главка, сотрудники ГИБДД остановили автобус, следовавший в «Загорье», в районе предмостной площади.

«Во время проверки документов сотрудники заметили, что у 50-летнего мужчины, находящегося за рулем, имеются признаки алкогольного опьянения. В это время в автобусе находились пассажиры. Освидетельствование с помощью прибора алкотестер подтвердило состояние опьянения водителя 0,24 мг/литр выдыхаемого воздуха», — говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, водитель пояснил, что перепутал бутылки и случайно выпил слабоалкогольный напиток. Пассажиры пересажены в другой автобус и доставлены к месту назначения.