В Красноярске поймали пьяным водителя междугороднего рейса

По данным главка, сотрудники ГИБДД остановили автобус, следовавший в «Загорье», в районе предмостной площади.
«Во время проверки документов сотрудники заметили, что у 50-летнего мужчины, находящегося за рулем, имеются признаки алкогольного опьянения. В это время в автобусе находились пассажиры. Освидетельствование с помощью прибора алкотестер подтвердило состояние опьянения водителя 0,24 мг/литр выдыхаемого воздуха», — говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, водитель пояснил, что перепутал бутылки и случайно выпил слабоалкогольный напиток. Пассажиры пересажены в другой автобус и доставлены к месту назначения.
В отношении нарушителя составлен административный материал по статье 12.8. ч.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Водителю грозит лишение специального права управления на срок на 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. В отношении перевозчика, допустившего водителя на маршрут, идет проверка.