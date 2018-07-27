В Приморье анчоус массово выбрасывается на побережье

Жители Находки сообщили о массовом выбросе анчоуса на побережье в бухте Козьмино и берег озера Приморское, соединенного протокой с море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Одна из жительниц Находки рассказала, что рыба была по всему побережью, некоторые еще даже шевелились. Очевидцы собирали анчоус для кошек и собак. Особенно заметно, что рыбы много, когда происходит отлив. Ранее такого не наблюдалось.