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09:41 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье анчоус массово выбрасывается на побережье

В настоящее время неизвестно из-за чего это произошло.

Жители Находки сообщили о массовом выбросе анчоуса на побережье в бухте Козьмино и берег озера Приморское, соединенного протокой с море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Местные жители обеспокоены происходящим и попросили Росприроднадзор и Роспотребнадзор провести проверку и выяснить, из-за чего погибла рыба.

Одна из жительниц Находки рассказала, что рыба была по всему побережью, некоторые еще даже шевелились. Очевидцы собирали анчоус для кошек и собак. Особенно заметно, что рыбы много, когда происходит отлив. Ранее такого не наблюдалось.

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