В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 20 человек

27 июля в 01.09 по местному времени поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул на последнем этаже пятиэтажного дома.

«В тушении пожара были задействованы три единицы техники, девять человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 20 человек, в том числе четыре ребенка», — добавили в ведомстве.