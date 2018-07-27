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09:38 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 20 человек

В Екатеринбурге минувшей ночью эвакуировали 20 человек из горящего здания по ул. Космонавтов. Пожар был потушен в течение семи минут, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

27 июля в 01.09 по местному времени поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул на последнем этаже пятиэтажного дома.

«В тушении пожара были задействованы три единицы техники, девять человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 20 человек, в том числе четыре ребенка», — добавили в ведомстве.

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