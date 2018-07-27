В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 20 человек
В Екатеринбурге минувшей ночью эвакуировали 20 человек из горящего здания по ул. Космонавтов. Пожар был потушен в течение семи минут, сообщили Накануне.RU в
В Екатеринбурге минувшей ночью эвакуировали 20 человек из горящего здания по ул. Космонавтов. Пожар был потушен в течение семи минут, сообщили Накануне.RU в
27 июля в 01.09 по местному времени поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул на последнем этаже пятиэтажного дома.
«В тушении пожара были задействованы три единицы техники, девять человек личного состава.