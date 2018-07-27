По делу Дениса Тена арестована девушка
Третью арестованную по делу Дениса Тена зовут Жанар Толыбаева. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в суде Алматы.
Третью арестованную по делу Дениса Тена зовут Жанар Толыбаева. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в суде Алматы.
Санкция выдана 25 июля.
«Выдана санкция на арест на 2 месяца. Алмалинским районным судом удовлетворено ходатайство ДВД об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Жанар Толыбаевой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьями 434 “Недонесение о преступлении” и 188 часть 2 пункт 1 “Кража” УК РК», — сообщили в суде.
Как сообщил ранее заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, девушка обвиняется в недонесении о преступлении.
«Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована мера пресечения в виде ареста», — сказал Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.
Ранее сообщалось об аресте Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова. Подозреваемым в убийстве Дениса Тена грозит пожизненный срок.