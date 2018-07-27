Волгоградец скончался, отведав несвежих консервов

Шесть человек за последние полгода были госпитализированы в реанимацию с ботулизмом. Одного человека медики спасти не смогли.

Как рассказали «КП-Волгоград» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, во всех случаях отравившиеся люди поели домашние продукты — вяленую рыбу или овощные консервы.

Медики отмечают, что ботулотоксин, вызывающий тяжелейшие отравления, практически не изменяет вкусовых качеств продукта. Более, того, даже фабричные консервы не дают полной гарантии их безопасного употребления.