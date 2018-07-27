Волгоградец скончался, отведав несвежих консервов
Врачи не смогли вывести из организма человека токсин ботулизма.
Врачи не смогли вывести из организма человека токсин ботулизма.
Шесть человек за последние полгода были госпитализированы в реанимацию с ботулизмом. Одного человека медики спасти не смогли.
Как рассказали «КП-Волгоград» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, во всех случаях отравившиеся люди поели домашние продукты — вяленую рыбу или овощные консервы.
Медики отмечают, что ботулотоксин, вызывающий тяжелейшие отравления, практически не изменяет вкусовых качеств продукта. Более, того, даже фабричные консервы не дают полной гарантии их безопасного употребления.
Чтобы не случилось трагедии, санитарные врачи настоятельно рекомендуют при приготовлении растворов добавлять в них побольше соли и лимонной кислоты, тщательно мыть продукты перед приготовлением, а в случае, если есть хоть малейшие сомнения в качестве консервов — лишний раз прокипятить их. Воздействие высоких температур в течение 15−20 минут убивает токсин.