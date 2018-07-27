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09:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшую воронежскую девочку нашли благодаря видеокамерам

На поиски ушло меньше двух часов.

Вчера, 26 июля, правоохранители и волонтеры отряда «Черноземье» искали пропавшую восьмилетнюю школьницу. Девочка не пришла домой вовремя, и родители забили тревогу.

Волонтеры отправились патрулировать места массового скопления людей. В поисках помогла система «Безопасный город». Специалисты просмотрели онлайн-камеры и выяснили, что похожая по описанию девочка находится на Советской площади. Волонтеры тут же бросились туда. Ребенка нашли и вернули родителям.

— От момента начала поисков до того момента, как девочку забрали родители, прошёл 1 час 40 минут, — говорят в поисковом отряде «Черноземье».

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