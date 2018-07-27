Пропавшую воронежскую девочку нашли благодаря видеокамерам

Вчера, 26 июля, правоохранители и волонтеры отряда «Черноземье» искали пропавшую восьмилетнюю школьницу. Девочка не пришла домой вовремя, и родители забили тревогу.

Волонтеры отправились патрулировать места массового скопления людей. В поисках помогла система «Безопасный город». Специалисты просмотрели онлайн-камеры и выяснили, что похожая по описанию девочка находится на Советской площади. Волонтеры тут же бросились туда. Ребенка нашли и вернули родителям.