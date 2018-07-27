Пропавшую воронежскую девочку нашли благодаря видеокамерам
На поиски ушло меньше двух часов.
На поиски ушло меньше двух часов.
Вчера, 26 июля, правоохранители и волонтеры отряда «Черноземье» искали пропавшую восьмилетнюю школьницу. Девочка не пришла домой вовремя, и родители забили тревогу.
Волонтеры отправились патрулировать места массового скопления людей. В поисках помогла система «Безопасный город». Специалисты просмотрели
— От момента начала поисков до того момента, как девочку забрали родители, прошёл 1 час 40 минут, — говорят в поисковом отряде «Черноземье».