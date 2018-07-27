Ростовский застройщик похитил у дольщиков 7 млн рублей
В Ростове по постановлению прокурора возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В Ростове по постановлению прокурора возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В результате махинаций у дольщиков похитили 7 млн рублей. Об этом сообщает
Было установлено, застройщик строил пятиэтажный многоквартирный дом без разрешительных документов.
«Незавершенный объект без коммуникаций по решению суда был признан самовольной постройкой и подлежал сносу», — говорится в сообщении.
Несмотря на это, собственник заключил договоры