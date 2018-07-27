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16:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Ростовский застройщик похитил у дольщиков 7 млн рублей

В Ростове по постановлению прокурора возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В результате махинаций у дольщиков похитили 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ростовской области.

Было установлено, застройщик строил пятиэтажный многоквартирный дом без разрешительных документов.

«Незавершенный объект без коммуникаций по решению суда был признан самовольной постройкой и подлежал сносу», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, собственник заключил договоры купли-продажи квартир в девятью дольщиками, чем ввел их заблуждение.

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