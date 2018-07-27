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09:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Магнитогорца, стрелявшего из свадебного кортежа, задержали

Хулигану грозит 15 суток ареста.

Полицейские установили личность мужчины, который устроил стрельбу из пистолета в центре города. Нарушитель открыл огонь из открытого окна одной из машин свадебного кортежа. Первые выстрелы попали на камеру видеорегистратора, проезжавшего мимо автомобиля. Правоохранители внимательно изучили видеозапись, установили госномер легковушки, из которой стреляли, а также опросили свидетелей происшествия. Это помогло выйти на стрелка.

Им оказался 23-летний житель Магнитогорска. Как выяснилось стрелял он из стартового пистолета.

— Парень привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит либо штраф от 500 до 1 тысячи рублей рублей, либо арест на 15 суток, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

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