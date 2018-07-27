Магнитогорца, стрелявшего из свадебного кортежа, задержали

Полицейские установили личность мужчины, который устроил стрельбу из пистолета в центре города. Нарушитель открыл огонь из открытого окна одной из машин свадебного кортежа. Первые выстрелы попали на камеру видеорегистратора, проезжавшего мимо автомобиля. Правоохранители внимательно изучили видеозапись, установили госномер легковушки, из которой стреляли, а также опросили свидетелей происшествия. Это помогло выйти на стрелка.