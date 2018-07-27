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09:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ищут женщину, которая пропала в селе Генеральское

В Ростовской области полиция и волонтеры ищут Валентину Толстопятенко.

64-летняя женщина пропала в селе Генеральское Неклиновского района Ростовской области. Последний раз ее видели во вторник, 24 июля, с тех пор о ее местонахождении не знают ни близкие, ни родные.

— В тот день она была одета в черное платье ниже колена, белые тапочки, блестящий разноцветный платок, — рассказали в поисковом отряде, который занимается ее поисками. — Рост женщины 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы до плеч, крашеные в темный цвет.

В настоящее время листовки с ее изображением расклеивают по всему городу и области- на остановках, торговых центрах, вокзалах и других массовых местах. Если вы что-то знаете, где может находиться Валентина Николаевна, звоните по номерам телефонов, указанных ниже.

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