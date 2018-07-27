В Иркутске сгорел деревянный памятник архитектуры
В Иркутске 27 июля 2018 года в 4:52 загорелось двухэтажное здание по адресу Баррикад, 15 — это дом Козьмина, который является памятником архитектуры.
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В Иркутске 27 июля 2018 года в 4:52 загорелось двухэтажное здание по адресу Баррикад, 15 — это дом Козьмина, который является памятником архитектуры.
Нежилой дом полностью сгорел, огонь перекинулся на соседний двухэтажный кирпичный дом на Радищева, 20 — административное здание. Об этом «Байкал Инфо» сообщила
Площадь возгорания дома Козьмина составила 200 кв. м, пожар на крыше кирпичного здания составил также 200 кв.м.