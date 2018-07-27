В Казани по вине пьяного водителя иномарки в ДТП пострадали три человека

Авария произошла 26 июля в 23.56 напротив дома № 47А по ул. Космонавтов. 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta из Тетюшского района РТ, находясь за рулем с признаками алкогольного опьянения, при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой Вестой» под управлением 24-летнего водителя. От удара Volkswagen отбросило на металлическое ограждение.