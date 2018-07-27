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10:44 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани по вине пьяного водителя иномарки в ДТП пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла 26 июля в 23.56 напротив дома № 47А по ул. Космонавтов. 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta из Тетюшского района РТ, находясь за рулем с признаками алкогольного опьянения, при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой Вестой» под управлением 24-летнего водителя. От удара Volkswagen отбросило на металлическое ограждение.

В результате ДТП водитель «Лады» с закрытым переломом шейного отдела позвоночника и переломом стопы был госпитализирован в больницу, два его 26-летних пассажира — девушка и парень — получили ушибы.

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