Реанимобиль доставил в Гомель двух пострадавших в ДТП в Украине

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Двое граждан Беларуси, пострадавших в аварии Николаевской области, доставлены реанимобилем в Гомель, сообщила в пятницу газета «Гомельская правда».

Реанимобиль с врачом анестезиологом-реаниматологом и медсестрой-анестезиологом выехал в Украину за пострадавшими 25 июля. 21 июля гомельские медики организовали перевозку в Гомель девяти человек.

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Граждане помещены в Гомельскую областную клиническую больницу. Пятидесятилетний мужчина находится в нейрохирургическом отделении, тридцатишестилетняя женщина — в ЛОР-отделении. По информации заведующего отделением анестезиологии Гомельской больницы Андрея Серко, состояние граждан оценивается как стабильное.

В настоящее время еще один белорусский гражданин остается в больнице на территории Украины, так как состояние пострадавшего пока не позволяет транспортировать его на родину.