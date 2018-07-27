Реанимобиль доставил в Гомель двух пострадавших в ДТП в Украине
В больнице остается еще один белорус, состояние которого пока не позволяет транспортировать на родину.
В больнице остается еще один белорус, состояние которого пока не позволяет транспортировать на родину.
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Двое граждан Беларуси, пострадавших в аварии Николаевской области, доставлены реанимобилем в Гомель, сообщила в пятницу газета «Гомельская правда».
Реанимобиль с врачом
Граждане помещены в Гомельскую областную клиническую больницу. Пятидесятилетний мужчина находится в нейрохирургическом отделении, тридцатишестилетняя женщина — в
В настоящее время еще один белорусский гражданин остается в больнице на территории Украины, так как состояние пострадавшего пока не позволяет транспортировать его на родину.
Жуткое ДТП произошло в Николаевской области 20 июля: микроавтобус с белорусами врезался в фуру, в аварии погибли пять человек, еще 12 были госпитализированы. По факту произошедшего Национальная полиция возбудила уголовное дело, расследование которого взяло на контроль руководство МВД страны.