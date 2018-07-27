Главный инженер «АЭХК» Вадим Кальк разбился на мотодельтаплане в районе реки Снежная
Он совершал перелет в сторону Байкала.
Он совершал перелет в сторону Байкала.
Два дня спасатели, волонтеры и коллеги по работе искали пропавшего без вести главного инженера «Ангарского электролизного химического комбината» Вадима Калька, который еще 25 июля отправился в полет на мотодельтаплане с озера Соболиное в районе реки Снежная в сторону Байкала, и не вернулся. Когда мужчина перестал выходить на связь, его родственники забили тревогу и обратились за помощью к спасателям.
— 27 июля поисковая операция завершилась, — сообщили в
Родные и коллеги Вадима Калька отмечают, что он был опытным дельтапланеристом. Этим видом спорта он занимался ни один год. Что могло послужить причиной его трагического падения, предстоит выяснить специалистам. Погиб главный инженер во время своего отпуска.
ДОСЬЕ «КП».
Вадим Кальк.
Родился 3 марта 1965 года в Ангарске.
В 1988 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Технология редких и рассеянных элементов».
На «АЭХК» работает с 1988 года. Прошел трудовой путь от
В 2011—2017 гг. работал на АО «УЭХК» заместителем генерального директора — технического директора комбината, в АО «ТВЭЛ» в должности директора департамента, старшего
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством комбината и отрасли, лауреат премии АЭХК в 2008 году.
В 2016 году получил звание «Ветеран атомной энергетики и промышленности».