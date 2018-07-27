В Иркутске служебная собака Тамико помогла полицейским найти похищенное
В Иркутске на станции Батарейная служебная овчарка Тамико помогла полицейским обнаружить похищенное и установить предполагаемых воров. Об этом 26 июля 2018 года сообщила
В Иркутске на станции Батарейная служебная овчарка Тамико помогла полицейским обнаружить похищенное и установить предполагаемых воров. Об этом 26 июля 2018 года сообщила
От жителя ст. Батарейная 23 июля поступило сообщение о том, что в его дом проникли неизвестные, которые похитили его имущество.
По версии правоохранителей, злоумышленники похитили бытовые предметы на сумму около 20 тысяч рублей. Однако, осознав содеянное, вернули часть похищенного, забрав только музыкальные колонки.
По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления. В настоящее время задержанные в содеянном раскаялись, всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Несмотря на относительно юный 3-летний возраст служебной собаки, ее хорошая реакция и острый нюх неоднократно помогали при поиске заблудившихся в лесу граждан.