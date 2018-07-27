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10:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске служебная собака Тамико помогла полицейским найти похищенное

В Иркутске на станции Батарейная служебная овчарка Тамико помогла полицейским обнаружить похищенное и установить предполагаемых воров. Об этом 26 июля 2018 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

От жителя ст. Батарейная 23 июля поступило сообщение о том, что в его дом проникли неизвестные, которые похитили его имущество. Следственно-оперативная группа приступила к розыску преступников. Младший инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД старший сержант полиции Виталий Важенин применил навыки служебно-розыскной собаки — немецкой овчарки по кличке «Тамико». При обследовании близлежащей территории она обнаружила в кустах похищенные аудиоколонки, спрятанные злоумышленниками. Это помогло установить, в каком направлении скрылись похитители. Впоследствии сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали по подозрению в краже трех местных жителей, двое из которых не достигли совершеннолетия.

По версии правоохранителей, злоумышленники похитили бытовые предметы на сумму около 20 тысяч рублей. Однако, осознав содеянное, вернули часть похищенного, забрав только музыкальные колонки.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления. В настоящее время задержанные в содеянном раскаялись, всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Несмотря на относительно юный 3-летний возраст служебной собаки, ее хорошая реакция и острый нюх неоднократно помогали при поиске заблудившихся в лесу граждан.

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