В Иркутске служебная собака Тамико помогла полицейским найти похищенное

От жителя ст. Батарейная 23 июля поступило сообщение о том, что в его дом проникли неизвестные, которые похитили его имущество. Следственно-оперативная группа приступила к розыску преступников. Младший инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД старший сержант полиции Виталий Важенин применил навыки служебно-розыскной собаки — немецкой овчарки по кличке «Тамико». При обследовании близлежащей территории она обнаружила в кустах похищенные аудиоколонки, спрятанные злоумышленниками. Это помогло установить, в каком направлении скрылись похитители. Впоследствии сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали по подозрению в краже трех местных жителей, двое из которых не достигли совершеннолетия.