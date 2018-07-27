Житель Уфы устроил нарколабораторию в съемной квартире

Кроме того, уфимец изготавливал еще и синтетические наркотики в целях сбыта. При этом перед отправкой товара заказчику дурман наркоторговец употреблял сам.

— В ходе обыска полицейские обнаружили в квартире дюжину цветочных горшков с растениями рода каннабис, а также многочисленные колбы с остатками производных наркотика, весы, аппарат для изготовления амфетамина, жидкость для разбавления психотропного вещества, удобрения и наркотические средства весом более 160 граммов, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ.