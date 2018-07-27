Житель Уфы устроил нарколабораторию в съемной квартире
В Уфе 31-летний мужчина устроил в съемной квартире нарколабораторию. Ванную он переделал под парник и выращивал там марихуану.
В Уфе 31-летний мужчина устроил в съемной квартире нарколабораторию. Ванную он переделал под парник и выращивал там марихуану.
Кроме того, уфимец изготавливал еще и синтетические наркотики в целях сбыта. При этом перед отправкой товара заказчику дурман наркоторговец употреблял сам.
— В ходе обыска полицейские обнаружили в квартире дюжину цветочных горшков с растениями рода каннабис, а также многочисленные колбы с остатками производных наркотика, весы, аппарат для изготовления амфетамина, жидкость для разбавления психотропного вещества, удобрения и наркотические средства весом более 160 граммов, — рассказали в
В настоящее время наркодилер арестован, ему предъявлено обвинение в незаконном изготовлении, хранении и переработке наркотических средств.