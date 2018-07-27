Во Фрунзенском районе у пенсионера украли полиэтиленовый пакет с 3 млн рублей
В районе Купчино воры отобрали у пенсионера выручку за парковочное место.
В районе Купчино воры отобрали у пенсионера выручку за парковочное место.
Во Фрунзенском районе пожилой мужчина лишился 3,5 миллионов рублей. Наличные деньги у пенсионера отобрали неизвестные грабители. Пострадавший возвращался после совершенной сделки: он продал парковочное место. Двое преступников встретили 69-летнего петербуржца около парадной дома 69 корпус 1 по Будапештской улице в районе 22 часов вечера 26 июля. Злоумышленники ударили жертву по голове и украли денежные средства.
Деньги у пострадавшего находились в сумке в полиэтиленовом пакете. Там же лежали документы на проведение сделки
По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье за грабеж. Оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения.