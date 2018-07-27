В Воронежской области девушка на «Ладе» насмерть сбила велосипедиста

В Петропавловском районе Воронежской области 30-летняя девушка на «Лада Калина» сбила 25-летнего велосипедиста в четверг, 26 июля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». Молодой человек погиб на месте.



Авария произошла в 23:56 на 87 км автодороги Петропавловка — Калач рядом с поворотом на село Пески. Управлявшая легковушкой девушка не пострадала. Пассажиры «Лады» — мужчины в возрасте 46 и 37 лет — госпитализированы. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.