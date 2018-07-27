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10:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области девушка на «Ладе» насмерть сбила велосипедиста

Еще два человека доставлены в больницу.

Источник: РИА "Воронеж"

В Петропавловском районе Воронежской области 30-летняя девушка на «Лада Калина» сбила 25-летнего велосипедиста в четверг, 26 июля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». Молодой человек погиб на месте.

Авария произошла в 23:56 на 87 км автодороги Петропавловка — Калач рядом с поворотом на село Пески. Управлявшая легковушкой девушка не пострадала. Пассажиры «Лады» — мужчины в возрасте 46 и 37 лет — госпитализированы. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

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