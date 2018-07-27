На трассе Бельцы-Глодяны спасатели вытащили из заблокированного в ДТП автомобиля пожилую семейную пару

Сегодня утром в 5.28 сотрудникам Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям пришлось спасать людей, попавших в серьезное ДТП на трассе Бельцы-Глодяны вблизи сел Стузовка и Садовое, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль марки Wolkswagen с двумя людьми был заблокирован автомобилем Toyota, в котором находилось четыре пассажира, включая двух детей. 67-летний мужчина и 64-летняя женщинаоказались заблокированы в автомобиле Wolkswagen. В кратчайшие сроки спасатели вытащили водителя ипассажира из заблокированного автомобиля. Оба были доставлены в бельцкую больницу с травмами различной степени тяжести.