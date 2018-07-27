Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новую внешность Кабаевой высмеяли в соцсетях
Одного фото мало: важное решение суда о штрафах с камер
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Робин Райт с молодым бойфрендом проводят «жаркие» каникулы
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
СМИ рассекретили пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
"Ждем четвертую": в Сети обсуждают будущую жену Тарасова
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Макаревич объяснил свое высказывание о покупке Крыма
Умер советский и российский режиссер Беляев
Зрители отказываются идти на выступления "Уральских пельменей"
После измены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
10:44 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе Бельцы-Глодяны спасатели вытащили из заблокированного в ДТП автомобиля пожилую семейную пару

Супруги были доставлены в бельцкую больницу с различными травмами.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром в 5.28 сотрудникам Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям пришлось спасать людей, попавших в серьезное ДТП на трассе Бельцы-Глодяны вблизи сел Стузовка и Садовое, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль марки Wolkswagen с двумя людьми был заблокирован автомобилем Toyota, в котором находилось четыре пассажира, включая двух детей. 67-летний мужчина и 64-летняя женщинаоказались заблокированы в автомобиле Wolkswagen. В кратчайшие сроки спасатели вытащили водителя ипассажира из заблокированного автомобиля. Оба были доставлены в бельцкую больницу с травмами различной степени тяжести.

Пассажиры, которые находились во втором автомобиле Toyota, получили небольшие травмы. Причины ДТП выясняются.

Все новости региона
 Молдова готовится к бедствию: на страну идут сильные ливни и ветер
Эксперт: В Молдове работают не законы, а... политическая воля
В КНДР назвали условия для дальнейшей денуклеаризации
Россияне увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке
Жертвами торговой войны станут любители газировки
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
СМИ сообщили о подготовке США к удару по Ирану
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
В ООН недосчитались денег
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2» На месте «Поляны» планируется строительство дороги
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь